. L'ex Juve alla Gazzetta spiega: "Certo, ma erano altri tempi. Oggi andare in ritiro è una “stupidata”, un metodo non da grande club per affrontare le difficoltà. Ci vanno le squadre che lottano per retrocedere, al limite. All’estero le big vanno in ritiro? Ma dai. E poi che effetto vuole che abbia sulle prestazioni di una squadra".- «Guardi, io penso che il lavoro di una società si veda in estate, più che durante la stagione. I dirigenti bianconeri dovrebbero ragionare su cosa hanno sbagliato sul mercato o nella programmazione, non a mandare tutti in ritiro, giusto per far vedere che si fa qualcosa. In campo non ci vanno loro, ma i giocatori, seguendo le indicazioni dell’allenatore».«Problemi nascono da lì? Credo di sì. Se il tuo miglior giocatore (Pogba ndr) guadagna 8 milioni all’anno e dopo 12 partite tra campionato e coppa non ha giocato manco un minuto, i casi sono due: o hai sbagliato a prenderlo o sei particolarmente sfortunato. Alla Juve le due cose stanno coincidendo. Stanno venendo a mancare sia le intuizioni che l’aiuto della dea bendata».«Sono d’accordo, ma non fa che confermare un errore della società. Chi ha scelto di fare la tournée negli Stati Uniti in estate? A me pare ovvio che i guai fisici nascano da lì. Se andiamo poi nel merito, è palese che la Juve si muova poco e male in campo. Perché hai voglia ad avere un regista come Paredes, se poi nessuno si libera per ricevere palla».- "Se aspettiamo, invece, che la soluzioni passi per le giocate dei singoli, la vedo male: la Juve non ha un calciatore in grado di risolvere da solo. Servirebbe Maradona e forse non sarebbe abbastanza".