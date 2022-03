Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro ha detto la sua sulla sfida di Champions League tra Juve e Villarreal.



FINO ALLA FINE? - "Beh, prima di tutto deve vincere col Villarreal, altrimenti i discorsi si chiudono subito. Però a me viene in mente chi l’ha vinta la stagione scorsa. Il Chelsea un anno fa quando si sono giocati gli ottavi non era fra le sei favorite: ci poteva stare nelle migliori otto, al massimo. Poi però con grande concretezza è arrivata fino in fondo. Proprio la finale dimostrò che una difesa perfetta può riuscire a sovvertire il pronostico. Ma ci vuole una difesa davvero perfetta. Certamente la Juve non è favorita, si potrebbe riproporre la vittoria in Champions di una non-favorita: i bianconeri dovrebbero ripercorrere questa strada".



FAVORITE - "Io vedo Bayern, Manchester City e Real Madrid un gradino sopra le altre, dovrebbero arrivare fino in fondo. La cosa che serve di più in Champions è la personalità legata alla storia del club, alla tradizione, ad aver giocato partite di un certo livello. Poi qualcuno può inserirsi e spererei che fosse la Juventus, per il calcio italiano".



VILLARREAL - "Ci vuole una partita di pazienza, con zero errori in difesa: l’imperativo è non prendere gol per vincere la partita, farne due può essere complesso. E bisogna considerare una cosa: le recenti vittorie in campionato contro Spezia e Sampdoria non possono dare indicazioni: il livello degli avversari rispetto alla Champions è troppo diverso".