Intervistato dal Corriere dello Sport, Massimo Mauro ex centrocampista della Juve ha analizzato il mercato della Juve concentrandosi sulla rosa che la società ha messo a disposizione di Maurizio Sarri: “L’abbondanza della Juve sarà un problema per gli altri. Sarri ha già dato dimostrazione d’intelligenza. Si è adattato all’ambiente senza cercare di stravolgere tutto. La Juve ha giocatori talmente forti che potrebbe vincere lo Scudetto con le sole riserve. In Italia solo l’Inter può darle fastidio, la mano di Conte si è già vista ma ha una rosa inferiore. Napoli e Roma sono indietro. In Champions invece ha l’obbligo di arrivare fra le prime quattro.