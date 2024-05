L'ex centrocampista Massimosulle colonne di Repubblica ha commentato così il momento della Juventus: "La questione è la seguente: è stato un miracolo al girone d’andata o la Juve è questa?. Quando ci sono così tanti punti di differenza tra un girone e l’altro è inspiegabile. Per questo sostengo che, con tutto il rispetto che si deve ai calciatori della Juve, è un ambiente da cambiare totalmente. Con calma e senza isterismi: tenere i giovani di prospettiva (Cambiaso, Yildiz), ma per gli altri sarebbe il caso di cambiare aria. Ad esempio, se fossi in Vlahovic andrei a giocare da un’altra parte senza pensarci un attimo. E sul lato allenatore, prenderei Conte".