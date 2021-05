Massimo Mauro, a Gazzetta, ha parlato del futuro della Juve e di Pirlo.



DESTINO PIRLO - "Io lo terrei a prescindere e avrei detto lo stesso anche se non avesse vinto la Coppa Italia. Non si possono addossare a lui tutte le responsabilità. Ha mille scuse e merita di ripartire con la Juve per vedere cosa potrà fare l’anno prossimo. Non ci sono scenari rosei per le grandi squadre, con i problemi economici causati dal Covid, e vincerà il progetto tecnico migliore: allora sì che Pirlo potrà essere giudicato".



CLASSIFICA - "La Juve merita questa classifca? Io credo che il club debba avere enormi rimpianti, soprattutto dopo la finale di Coppa Italia, perché questa squadra meritava di lottare per lo scudetto. Se si ritrova a una partita dalla fine senza sapere se andrà in Champions significa che la stagione è fallimentare. Ma con il quarto posto la prospettiva può cambiare".



RONALDO VIA - "Senza Champions? Se succederà per la Juve non sarà un dramma. Il progetto tecnico con lui è complicato, era stato acquistato per vincere la Champions ma non è andata come ci si aspettava".