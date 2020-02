Massimo Mauro, su Repubblica, ha fatto il punto su campionato: "La Juve per la prima mezz'ora contro la Fiorentina non ha praticamente tirato in porta. Poi il rigore ha cambiato la partita, la Fiorentina si è aperta e la Juve ha avuto più chance. Comunque la squadra mi sembra lenta, i centrocampisti non cambiano passo: Rabiot lo fa di più, ma Bentancur e Pjanic sono troppo compassati. E Cuadrado se porta troppo palla non incide. Perfetti invece i difensori: de Ligt e Bonucci mi sono piaciuti tantissimo. E Ronaldo poi, pur con qualche tocchetto di troppo, la decide sempre".