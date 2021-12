Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e opinionistaha parlato della stagione della Juventus e del 2022 che attende la squadra di Allegri: "Rimonta? Se guardo il gioco espresso finora non penso le possa bastare per rimontare, nonostante qualche punto recuperato su Milan, Napoli e Atalanta. Se la Juve gioca come contro il Cagliari fino alla fine non credo farà molta strada. Deve fare tutto il campo per arrivare a segnare: deve migliorare la tattica".Secondo Mauro, la Juventus deve ripartire "dal recupero di Dybala. Deve migliorare in attacco e segnare molti più gol per riuscire nella rimonta. Paulo deve prendersi la responsabilità, è il giocatore con maggior tasso tecnico. Dove può arrivare la Juve? Non mi sbilancio, ma deve affidarsi ad Allegri, è una garanzia e la rimonta scudetto del 2016 parla per lui. Lui è la speranza e il faro di questa Juve".