Massimo Mauro, ex giocatore della Juve, ha parlato così alla Gazzetta.



REGISTA - «Direi proprio di sì. Si può ovviare, ma né Locatelli né Pogba sono dei registi. Si potrebbe fare a meno del regista giocando, come io mi auguro, con un 4-4-2, con un’altra punta vera vicino a Vlahovic, Chiesa come ala destra, un altro esterno a sinistra e Locatelli e Pogba in mezzo».



PAREDES - «Paredes può essere l’uomo giusto: serve uno alla Pirlo, alla Jorginho. Volendo anche un giocatore come Tonali, anche se Sandro ha dimostrato di essere bravo anche se “gira” per il campo. Invece lì serve il vecchio centromediano metodista, che dà ordine, tempi e verticalizzazioni».



POGBA - «Se lui gioca correndo è incontenibile e immarcabile, vista la prestanza fisica. Se corre, difende e poi va a fare gol è straordinario, se invece gioca da fermo diventa normale. Va stimolato, perché in passato ha mostrato qualche pausa mentale: va evitato quel suo andamento a volte da rapper americano ciondolante. Quando invece si muove da atleta è devastante, perché a livello tecnico non gli manca niente, ha anche il colpo di testa e se arriva lanciato in fase d’attacco sa farsi largo di potenza».



SACRIFICARE - «Con l’arrivo di Pogba forse Rabiot è il più sacrificabile. McKennie mi piace perché nel suo modo di giocare è umile. E poi è quello che va di più senza palla: la Juve ha disperato bisogno di giocatori che scattino senza palla. Zakaria è arrivato da sei mesi, si è infortunato, non ha quasi avuto tempo, ma ha le caratteristiche giuste, corre avanti e indietro in mezzo al campo».



GIOVANI - «Miretti è il mio preferito. Fagioli può stare nella rosa come play alternativo, se ha personalità e piede ce la può fare e può venire utile, nel corso della stagione».