Massimo Mauro ha parlato così del futuro di Pirlo alla Gazzetta: "Inter, Milan e anche la Juve, in altra epoca, hanno impiegato 7-8 anni per ricostruire. Normale che la Juve sia in difficoltà. Però per me Paratici è tra i più competenti, anche se certo è complesso vivere la quotidianità di una squadra, e Pirlo è il meno colpevole. Andrei avanti. Certo non si può perdere così con il Benevento".