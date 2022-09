Massimoa gamba tesa. L'ex Juve sulle colonne di Repubblica ha commentato così il pari di ieri: "Fiorentina-Juventus mi è sembrata la contrapposizione tra una squadra che cerca di creare e non ci riesce, e un'altra che segna e poi si perde completamente. E' difficile capire la difficoltà che hanno i giocatori della Juve nel correre senza palla. Coloro che ne sono in possesso, spesso non sanno cosa fare perché i compagni non dettano il passaggio. Una involuzione tecnica e psicologica che mi suggerisce la provocazione: che giochino solo under 23, almeno i giovani sono più spensierati, non hanno quella paura di sbagliare qualsiasi cosa. In difesa la Juve va bene, rischia poco e qui apro una parentesi: quel rigore per la Fiorentina è una idiozia del calcio moderno. Ma Allegri deve iniziare a preoccuparsi: c'è carattere, ma anche l'incapacità di fare le cose semplici. In tutto il secondo tempo la squadra non ha messo in fila 3 passaggi, e questo nonostante Milik sia uno che sa dialogare".