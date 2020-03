L'ex centrocampista della Juventus Massimo Mauro parla a Radio Deejay del match di domani sera tra Juve e Inter: “La partita è partita, però è come la prima alla Scala senza pubblico - le parole riportate da FcInter1908 -, un concerto di Vasco senza pubblico. No, non si può. Molto spesso lo spettacolo è anche il pubblico, le coreografie, il tifo, non si può giocare senza pubblico. Il fischio dell’arbitro poi è assordante, quando non c’è nessuno poi non c’è nulla di segreto, si sentirà tutto quello che i giocatori si diranno. Io avevo detto che bisognava andare a giocare al Sud ma poi non è neanche quello, non si può non essere attenti e rigorosi. La sosta incide? Sì, è qualcosa di pericoloso e timoroso quello che sta accadendo. Bisogna osservare le regole in maniera certosina, è l’unica materia per aiutare chi sta aiutando le persone che stanno lavorando”.