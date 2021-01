Massimo Mauro, a Gazzetta, ha parlato di Inter-Juve: "Non mi ha sorpreso la Juve, è tutto il campionato che la Juve fa due partite buone e una cattiva. Figuriamoci se non poteva capitare con l'Inter, che ha fatto la partita perfetta. La Juve è molto lontana dal poter impensierire Inter e Milan se gioca così. Conosco il valore dei leader, ho giocato con giocatori straordinari, che si assumevano la responsabilità o facevano la giocata giusta. Ieri i leader della Juve, tranne Chiellini, hanno avuto una giornata storta. Ronaldo nelle ultime tre partite l'ha presa poco. Se lo fa il tuo giocatore più importante, nelle gare decisive fai fatica. Poi puoi prendertela con Bentancur, Chiesa ieri non l'ha presa mai..."