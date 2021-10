Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus dopo la 7^ giornata di Serie A: "Juve tornata per lo scudetto?Ma non basteranno sempre gare di sola grinta, ci vuole qualità di prestazioni e il gioco non è ancora quello di chi vince lo scudetto. Per segnare devi giocare bene. Speriamo sia solo una tappa per chiudere la crisi.""Giusto non spendere troppo per i bilanci. Sostenevo ci volessero terzini, ma con Sandro, Danilo e Cuadrado non va male. In ogni caso, se chiedi alla Juve la Champions e poi la confronti con altre big europee, qualcosa in meno c'è. Mi pare più attrezzata l'Inter.""Ha le caratteristiche per diventare leader del centrocampo, può fare il regista per esigenza ma deve giocare mezzala alla Marchisio"."Se impara a sfruttare con più intelligenza le sue doti è un top player. Se inizia a fare dai 7 ai 15 gol, giocando sempre faccia alla porta, prendendo spesso palla in corsa anziché sui piedi, può diventare devastante".