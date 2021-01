Massimo Mauro ha commentato il turno di Serie A e il cammino delle big nel suo editoriale per Repubblica. Ecco le sue parole: "Buona prova della Juventus, che contro il Bologna ha fatto la partita giusta, con un primo tempo di ottimo calcio. Arthur, Bentancur e McKennie sono in questo momento gli irrinunciabili di Pirlo: poi non so se i tre hanno o raggiungeranno in seguito la statura dei grandi centrocampisti della tradizione della Juve, però al momento la mediana è questa. Chiellini inoltre in fase difensiva e non solo, dà una impronta a cui questa squadra non può rinunciare. Penso anche che Ronaldo unica punta con gli altri a supporto sia la soluzione più giusta. Bene anche Bernardeschi, mentre lo stesso Kulusevski è stato utilissimo. La nota stonata è una eccessiva insofferenza di Ronaldo all'errore di un compagno: fatto sopportablissimo, che però sarebbe meglio se fosse evitato".