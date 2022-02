Le parole di Massimo Mauro alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati: "La Juve con Vlahovic a Verona, ma deve stare attenta alla squadra di Tudor. Vlahovic è un giocatore che sa fare reparto da solo, non ha paura di assumersi le responsabilità che gli ha dato il proprio allenatore. Ce le ha anche Allegri, Pirlo non è stato confermato pur vincendo due coppe e arrivando in Champions".