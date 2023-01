L'anali del momento delladi Massimo, su Repubblica:"Sono stato allo stadio a vedere la Juventus: visti da vicino, mi ha impressionato la paura dei giocatori nel tentare la giocata, nel correre senza palla. Da ex giocatore dico che tutti in carriera abbiamo giocato male, ma addirittura 45’ senza provare niente in una gara del genere... Poi nella ripresa Allegri ha messo i ragazzi che hanno dato di più e quindi il tecnico dovrebbe chiedersi perché i senatori non hanno dato l'apporto che lui sperava. Insomma, per la Juve è arrivato il momento di perdere a testa a alta. Bremer, Danilo, Kostic non ne hanno azzeccata una. E tutte le ire dei tifosi si sono riversate su Kean che, poverino, da solo non poteva fare granché".