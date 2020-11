L'ex calciatore di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, è intervenuto dalle colonne del Corriere della Sera per contribuire alla raccolta dei ricordi dedicata a Diego Armando Maradona: "È l'unica persona che non è nata a Napoli ma che si può dire figlia della città. Ad un certo punto il calcio l'ha abbandonato. In alcuni momenti andava ascoltato di più, come quando andava contro la FIFA per i suoi interessi economici. Quel lato di Maradona avrebbe meritato più rispetto. Il suo bello è che era tutto istinto. Uno come lui è per sempre".