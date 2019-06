“Chi ha parlato di Guardiola alla Juventus sta ancora facendo il proprio mestiere?". E' un durissimo Massimo Mauro a parlare, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: "Lui non è mai stato vicino alla Juve. Nessuno l’ha mai contattato e comunque non avrebbe mai lasciato il suo contratto con il Manchester City”.



SARRI - “Ha dimostrato di poter avere a che fare con grandi giocatori. Quando era a Napoli è stato polemico con la Juve, ma succede sempre quando sfidi i bianconeri. Non credo che la Juventus andrà contro il suo dna. Credo che con la difesa che si ritroverà a Torino difficilmente potrà proporre il gioco che faceva il Napoli. Se hai Koulibaly puoi provare l’uomo contro uomo, non puoi farlo se invece hai Bonucci e Chiellini”.



A NAPOLI - “Accolta male? Per fortuna. Questo vuol dire che a Napoli c’è ancora chi si mette dalla parte di chi sta con te. A me piace il professionismo, il problema si crea quando si prendono posizioni che vanno al di là del calcio, perché lì si commettono errori enormi. E’ quello che è successo con Sarri quando ha attaccato la Juventus”.