Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato di Paulo Dybala: "Morata non è un killer d’area. Kean ha tantissimi limiti, a volte fatica anche a stoppare la palla. Io giocherei con Dybala centravanti, anche perché non sta bene e si vede. Fisicamente soffre troppo. Mi chiedo, quale squadra non fa giocare il suo leader in una Supercoppa? Questa è la misura dei problemi fisici di Dybala oggi".