. A Pressing, l'ex esterno bianconero critica duramente il Var: "Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato. La comica di ieri è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio".E poi aggiunge: "Ci dobbiamo mettere in testa che la Juventus ha vinto i suoi scudetti meritatamente.Introdotto il Var la Juve vince quattro scudetti consecutivi quindi tutti hanno capito che vince la più forte".