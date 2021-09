Massimo, ex esterno bianconero, ha parlato a Repubblica: "Juve-Milan è stata una partita difficile per entrambe. Il Milan ha preso un gol che non si vedeva da tanto tempo: 50 metri palla al piede senza incontrare un difensore. Male, perché un conto è cercare di far gol, un altro e non curarsi di contropiede del genere... La Juve mi è sembrata molto in palla nei primi 20’. Ha fatto cose buone pur senza creare granché, ma nel complesso ha giocato bene. Ma nel secondo tempo la Juve ha confermato di non avere la forza di chiudere la partita. Ovviamente il Milan sa palleggiare, difendere alto, gli attaccanti sono bravi anche a recuperare.La Juve ne potrà uscire con un filotto di vittorie che secondo Allegri prima o poi arriverà, come lui ha detto in novembre le posizioni saranno diverse.".