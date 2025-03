Mauro durissimo: 'Una presunzione e un'ignoranza incredibili. Ora Thiago Motta se la sente?'

Getty Images

Le parole di Massimo Mauro sulla Juventus

, ex calciatore bianconero e opinionista tv, ha detto la sua sullareduce dalla rovinosa sconfitta in campionato contro la Fiorentina: "Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico, E alla Juve perseverano", le sue parole ai microfoni de La Repubblica."Avevamo detto che McKennie non poteva giocare da numero 10, che non avere italiani in squadra tranne il portiere non è salutare e stona con le tradizioni del club. Ora, capire come Thiago Motta abbia preso certe posizioni tattiche e comportamentali è difficile da capire da fuori. A Firenze ho visto un atteggiamento di presunzione e ignoranza calcistica incredibile. C’è una stagione da salvare con la conquista del quarto posto e bisogna capire sese la sente di mettere in discussione il suo credo calcistico".