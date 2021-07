Massimo, ex giocatore della Juventus, ora opinionista, parla a la Gazzetta dello Sport, commentando così le parole di Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, che ha criticato la società bianconera in una recente intervista: "Vorrei raccontare a Sarri un episodio che è successo tanti anni fa: era il 1985, la Juventus vinse la Coppa Intercontinentale, che era l’unico titolo internazionale che le mancava, quindi non proprio una coppetta. Eppure quando arrivammo all’aeroporto non c’era nessuno ad aspettarci. Capisco che per chi è abituato a piazze come Roma e Napoli può sembrare strano, ma a Torino funziona così e anche in questo si nasconde la forza della società. L’abitudine a vincere viene anche dalla sobrietà con cui festeggi".- "Vincere il campionato non era affatto scontato, ma se Sarri non si fosse adeguato ai giocatori che aveva non ci sarebbe riuscito. Cercare di vincere in una maniera diversa rispetto agli ultimi anni è stato un tentativo nobile da parte del club, ma si è capito subito che con la rosa che aveva Sarri non avrebbe potuto fare il suo gioco. I tifosi ormai dovrebbero essersi abituati: da Capello a Higuain, la storia bianconera è piena di acerrimi nemici che poi sono diventati juventini. I soldi non puzzano e le bandiere ormai non esistono più, le sue dichiarazioni non mi stupiscono".