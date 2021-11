Massimo Mauro ha commentato a Radio 24 la debacle della Juventus a Londra contro il Chelsea:"È l’unica strada per questa squadra compattare tutto e giocare in contropiede, Dybala fa una partita e poi sta fuori, se Chiesa fa una partita come quella di ieri sera, la squadra a chi si aggrappa? A nessuno"."Grandissimo gregario, inteso nel senso che ha bisogno di una stella accanto che lo aiuti a crescere, non che lo condizioni come faceva Ronaldo lo scorso anno. A tutta la Juve mancano due stelle che possano valorizzare il gioco di tutti quanti".