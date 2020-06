Massimo Mauro, a Kiss Kiss, parla della ripresa del calcio: "Chi vince la Coppa Italia? Sono favorite quelle che hanno una rosa più lunga, oltre a quelle favorite dal risultato come Juventus e Napoli. Io ho giocato due partite a porte chiuse, facemmo una fatica enorme a concentrarci. Si è professionisti, certo, ma poi ti ritrovi quasi nudo in mezzo al campo e con un fischio fortissimo dell’arbitro. E' giusto finire la stagione, ripeto, ma io visto la Bundesliga e non mi sembra una roba esaltante per parlare di una bella partita. Problemi fisici condizioneranno le gare? Non gliene frega niente a nessuno, non è il pensiero principale di presidenti e allenatori, l’obiettivo sono i soldi dei contratti e non è un male dirlo o pensarlo. Qualcuno si fa male? Pazienza, fa parte del gioco".