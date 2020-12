Massimo Mauro ha parlato a Tutti convocati su Radio 24. L'ex Juve ha dichiarato: "Quella della Juventus mi è sembrata una vittoria solo di cuore e poco di gioco. Rispetto alle settimane precedenti la squadra è migliorata poco, ci sarà molto da lavorare. Dybala si è impegnato, ha cercato di fare, ma ha fatto poco nulla. Pirlo non può essere contento di lui. Se ieri Sirigu fosse uscito un metro su quel cross la Juventus non avrebbe segnato e a parte quella ha avuto pochissime occasioni... Quello di ieri è un campanello importante per la Juventus che deve cambiare registro, non può andare avanti solo con le vittorie di cuore".