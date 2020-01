Massimo Mauro, ex centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni di Radio 24 del momento dei bianconeri e di Pietro Anastasi, recentemente scomparso: "Anastasi ha fatto gol nell'unica finale di Europei vinta dall'Italia. Trovo allucinante non averlo ricordato in tutti i campi. Qui è colpa di chi comanda, doveva essere un ordine".



SULLA JUVE - "Non far giocare De Ligt era un disastro, giocando prende fiducia. Pjanic fa sempre la cosa giusta e i tre davanti sono pazzeschi. L'abitudine a vincere dei bianconeri fa la differenza con le altre squadre. Con gli innesti l'Intersarà più vicina alla Juve a livello numerico, ma come abitudine a vincere direi di no. La Lazio riesce a mettere in difficoltà tutte le difese, anche quella della Juve. È la squadra più in forma".