Le parole di Massimodalle colonne di Repubblica:"Ribadisco che Milik deve assolutamente giocare sempre: lui, Bonucci e altri nove. Ci sono delle pietre miliari in questa squadra che non vanno mai tolte: ovviamente poi devi averle al 100% dal punto di vista nervoso. Faccio l’esempio di Rabiot, un altro che deve giocare sempre arrabbiato, in senso positivo ovviamente, per rendere al meglio".