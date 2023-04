Massimo, a Repubblica, parla così del: "La Juve nel giorno in cui avrebbe dovuto cambiare passo, di passi ne fa una ventina. Ma all’indietro. Occasioni da gol con il contagocce e, a parte la sconfitta, una prestazione talmente brutta da risultare ingiudicabile. Il Sassuolo ha creato di più strameritando la vittoria. Il problema della Juve è la difficoltà nel superare palla al piede qualsiasi squadra avversaria. E questo praticamente in tutte le partite, molte delle quali paradossalmente andate bene ma solo perché sono arrivati parecchi punti. Altro problema per Allegri: non può schierare i migliori. Se Di Maria e Chiesa devono iniziare in panchina perché ogni tre giorni non possono giocare, vuol dire che sono stati fatti male i conti. E questo lasciando stare Pogba, che è una telenovela assurda".