La sfuriata di Maxha lasciato strascichi pesanti in casa Juventus e l'addio è sempre più vicino, con la netta possibilità che quella con l'Atalanta in finale di Coppa Italia sia stata la sua ultima partita da allenatore bianconero. Una vicenda ancora poco chiara, fatta di strategie societarie, inimicizie e mal sopportazioni che si è prolungata per mesi e ora è arrivata ad un punto di rottura.L'ex giocatore, infatti, ha spiegato a Radio24: "La lite con il ds Giuntoli è stata così plateale da far capire che ci sono cose che noi non sappiamo, altrimenti è chiaro che non avrebbe reagito così. Non capisco perché non dicono la verità. A questi livelli non si possono vedere spettacoli come quello, un allenatore che non si comporta bene e un dirigente che non può festeggiare con la squadra".