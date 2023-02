L'ex giocatore dellaha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla del momento che sta vivendo il club bianconero e dà anche alcune soluzioni per il futuro: ", anzi, il gruppo ha la possibilità di compattarsi ancora di più, è un motivo per essere giustamente incazzati e tirare fuori finalmente una prestazione al cento per cento, tirare fuori grinta e determinazione, che sono marchi di fabbrica storici della Juve. Questo è mancato al gruppo. Certi valori fanno parte del DNA della Juve."COSA MANCA - "poi sono mancati grinta e determinazione. Le questioni extracalcistiche possono essere la scusa buona per ritrovare questo spirito. Con l'Atalanta è stata fatta una partita intensa, poi però il passo falso con il Monza lo abbiamo visto tutti. Nessuno chiede alla squadra di segnare 4 gol a partita ma almeno di lottare quando perde. ""Nove scudetti di fila forse hanno ubriacato qualcuno e magari fatto credere che i giocatori fossero meno importanti ma poi sono loro ad andare in campo e dare un senso di appartenenza.ci sono i giovani certo ma se nello spogliatoio la lingua più parlata diventa il portoghese o lo spagnolo, allora è tutto più difficile. Non dico di chiudere le frontiere per carità ma per anni la Juve ha rappresentato l'ossatura della nazionale e deve tornare a essere così.""Per le Coppe devi alzare e di molto la qualità del gioco. Quando sono arrivate le vittorie per 1-0 si vedeva che fossero successi che non risolvevano i problemi e infatti è arrivata la batosta con il Napoli. Non si può sempre vincere con un golletto e stare dietro la linea della palla. Non si deve per forza dominare con il possesso ma troppo spesso nella Juve vedo giocatori che passano la palla e poi aspettano di capire cosa succede. La verità è che puoi avere anche campioni, ma non esiste qualcuno che vince da solo."2Calarsi in una dimensione completamente nuova non è facile per una squadra che parlava di scudetto o Champions League. Allegri sta cercando di farlo capire in tutti i modi. A Salerno si capirà dopo 5 minuti se i bianconeri si sono calati nella parte di una squadra che deve salvarsi."