Mauro a Pressing: 'Gatti non bravo a simulare come Castellanos'

Intervenuto negli studi di Pressing, in onda ogni domenica sera su Mediaset,ha detto la sua anche sul big match di sabato trae Lazio, in cui hanno fa molto discutere la scelta di Igor Tudor di sostituire Vasilije Adzic e Francisco Conceicao che aveva mandato in campo pochi minuti prima: "Mi fa specie che sia stato lui a chiedere scusa ai giocatori perché presuppone che ci siano stati degli errori ma ci sarà stato un motivo per toglierli. Ma sugli episodi della partita non c'entra niente l'allenatore", le parole dell'ex giocatore.

Le parole di Mauro su Lazio-Juventus

Massimo Mauro ha poi detto la sua anche sul presunto fallo suin occasione del goal decisivo di Matias Vecino: "Gatti non è bravo a simulare quanto Castellanos, l'entità del fallo è la stessa dell'espulsione die sul goal viene colpito da Mattia Zaccagni ma giusto non fischiare fallo".