L'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha parlato a Pressing del ruolo di Massimiliano Allegri in futuro: "Non mi dispiacerebbe vedere alla Juve ripercorrere da qualcuno intelligente come è Allegri, quello che per tanti anni è successo con Boniperti. La Juve ne ha bisogno, le serve un uomo di calcio che sappia guidare la società e Allegri mi sembra che ha dimostrato di essere uno capace di gestire tante cose. La tradizione, mai come stavolta, servirebbe alla Juventus fattivamente". ( QUI invece le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni che ha confrontato la Juve al Leicester).