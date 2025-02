Mauro a Gazzetta: 'Juventus senza certezze e senza leader. Thuram inamovibile e invece sta in panchina...'

Getty Images

Massimo Mauro ha rilasciato un'intervista eslcusiva a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha parlato del momento della Juventus, alla luce dell'eliminazione del club bianconero dalla Champions League, maturata ai playoff contro il PSV Eindhoven."Le squadre vincenti a metà stagione hanno certezze, hanno sei o sette giocatori inamovibili. Ma non è il caso della Juve. O Motta sta ancora sperimentando, ma siamo al girone di ritorno e non sarebbe da grande squadra, oppure non ci sono giocatori all'altezza di diventare punti di riferimento".

"Vedere Gatti che va sulla linea di porta e combina un pasticcio col portiere non è da grande squadra: un leader difensivo non corre verso la linea di porta, ma difende in maniera diversa perché così Di Gregorio non può uscire. Gatti era impaurito"."Io punterei su Thuram che mi sembra inamovibile per fisicità, ruolo e intensità. E invece sta in panchina. Non ne conosco i motivi. Il PSV aveva due o tre individualità, nemmeno di livello internazionale, e il resto erano calciatori di buona volontà. Una Juve di personalità e qualità passa il turno facile contro questa squadra. E invece ha strameritato il PSV"."O la Juve ha incredibili margini di miglioramento oppure ha problemi molto seri. Certo è anche una stagione sfortunata con tutti i difensori infortunati, ma mercoledì non è nemmeno stata capace di difendere alla vecchia maniera: stretti, vicini e grandi contropiedi. Certo se poi Conceicao non passa mai la palla... Ma non si può addossare la colpa ad un singolo"."Alla Juventus ci sono sempre stati due leader in difesa, due a centrocampo e uno in attacco. Ora giocatori con queste caratteristiche non ci sono"."L'allenatore lavora con ciò che ha e potrebbe fare certamente meglio. A volte lo abbiamo anche visto: Vlahovic all'inizio non è mai stato in discussione, era l'unica punta, ed era in fiducia. Adesso tutti sono finiti in panchina, tutti ruotano, tutti cambiano ruolo. Thiago ha dubbi su tutti quanti"."Faremo a fine stagione un bilancio complessivo. Certo Douglas Luiz e Koopmeiners avrebbero dovuto prendere per mano la squadra, ma non si sono sentite tutte queste critiche al momento degli acquisti. A oggi Douglas è un flop, Koop lo farei giocare titolare ma non mediano".