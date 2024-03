La carriera da calciatore



La carriera da allenatore



Da vice di Galeone



Il percorso in Italia e all'estero



Alla Juventus dal 2014

Nato a Udine il 29 settembre 1962,è una figura di spicco nel panorama calcistico italiano. Oltre ad essere stato un notevole calciatore di ruolo attaccante,ha consolidato la sua carriera nel calcio come allenatore ed è attualmente un collaboratore tecnico presso laLa sua vasta esperienza nel mondo del calcio, sia come giocatore che come allenatore,, contribuendo al successo del club attraverso il suo know-how e la sua competenza.Maurizio Trombetta ha iniziato la sua carriera calcistica con, vincendo il campionato Primavera 1980-1981 insieme a talenti come Paolo Miano, Gianfranco Cinello, Loris Dominissini e Luigi De Agostini. Sebbene abbia fatto solo una presenza in Serie A con l'Udinese, il suo talento è emerso chiaramente.Successivamente, Trombetta è passato al Catanzaro, dove ha disputato 12 partite nella massima serie, segnando 2 gol cruciali contro Ascoli e Verona. Quest'ultimo gol ha rappresentato l'ultima vittoria del Catanzaro in Serie A fino ad oggi.Nel 1983, ha deciso di scendere di categoria per giocare con la SPAL in Serie C1. Dopo due stagioni con la SPAL, si è trasferito al Giorgione, segnando 6 gol in 28 partite. Dopo un anno di inattività, è tornato al Giorgione per giocare nella Serie C2 1987-1988, segnando 10 gol in 33 presenze.. Ha poi giocato due stagioni da titolare con la Triestina in Serie B, rimanendo con la squadra anche dopo la retrocessione nel 1991. Nel 1992, si è unito alla Pistoiese, dove ha concluso la sua carriera agonistica dopo una stagione in Serie C2. In totale, Trombetta ha accumulato 13 presenze e 2 gol in Serie A e 55 presenze e 6 gol in Serie B durante la sua carriera calcistica.Maurizioha avuto un percorso ricco e variegato nel mondo del calcio, sia come calciatore che come allenatore. Dopo aver iniziato la sua carriera da allenatore con gli allievi dell'Udinese nel 1994, ha rapidamente guadagnato attenzione grazie alle sue capacità tattiche e alla sua leadership.Il suo primo grande successo è arrivato come vice diall'Udinese, con cui ha vinto il Campionato di Serie B. Da lì, ha seguito Galeone ae poi a, consolidando la sua reputazione di allenatore di talento e di fiducia.Successivamente, Trombetta è tornato a Udine come vice di, prima di passare al Bologna come allenatore per cinque stagioni in Serie A.Il suo percorso ha visto anche esperienze in diverse squadre italiane, tra cui Ancona e Sevegliano, dove ha ottenuto risultati significativi, dimostrando le sue capacità di gestione della squadra anche nelle situazioni più difficili.Nel 2008, Trombetta ha avuto l'opportunità di allenare ilin, ottenendo successi notevoli, inclusa la qualificazione alla UEFA Champions League.Dopo varie esperienze in Italia e all'estero,è tornato a collaborare con Francescocome collaboratore tecnico, dove ha continuato a portare il suo contributo di esperienza e conoscenza nel mondo del calcio.Nel 2014, Trombetta ha raggiunto un altro importante traguardo della sua carriera, entrando a far parte dello staff tecnico della Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri , dove ha continuato a mettere a frutto la sua vasta esperienza nel calcio di alto livello.