Maurizio Sarri, quante pretendenti in Serie A! Ma il Torino...

52 minuti fa



Il nome di Maurizio Sarri potrebbe tornare in voga per diverse panchine di Serie A. Ne è certo Sportitalia, che ha fatto il punto sul futuro dell’ex allenatore della Juventus. Andando oltre la clamorosa indiscrezione che lo riporterebbe sulla panchina della Lazio, ci sono altre due squadre potenzialmente interessate: l’Atalanta e il Milan, che resta sullo sfondo.



Chi non è più una pretendente per Sarri è il Torino, che lo aveva cercato l’anno scorso. Tuttavia, non c’erano margini per approfondire eventuali discorsi.