Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex giocatore della Lazio, Stefano Mauri, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla prestazione di Dusan Vlahovic contro il Napoli."Vlahovic è molto teso nelle partite contro le big. Credo faccia parte del suo carattere, a volte gli va bene e in altre no. Contro il Napoli ha avuto grandi occasioni, ha sbagliato due gol facili mentre sul palo è stato anche sfortunato. Fatica contro le grandi, ma non sono sicuro che sia solo un problema di tensione".