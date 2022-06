Le aule della Continassa, il quartier generale della Juventus dove non ci sono solo campi di allenamento e camere, questa mattina si "riempiranno" per il tema di maturità. Il primo scritto dell'anno nel J-College, il liceo scientifico sportivo che la Juventus ha inaugurato nel 2012, dove studiano i tesserati che hanno voluto aderire al programma formativo scolastico dei cinque anni relativi alle superiori. Come ricorda Tuttosport, da quando è stato inaugurato, il J College ha portato a diplomarsi e quindi a superare l’esame di maturità un centinaio di calciatori e calciatrici che hanno così portato a termine il proprio percorso scolastico. Questa mattina, dunque, alla Continassa, una dozzina di calciatori e calciatrici saranno banchi di scuola. Non saranno presenti i tre impegnati ora nell’Europeo Under 19 che si disputa in Slovacchia: Miretti, Turicchia e Mulazzi, che faranno la prova ai primi di luglio.