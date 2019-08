Continua il problema cessioni per la Juve: i bianconeri, infatti, hanno troppi esuberi in rosa, motivo per cui non tutti i giocatori potranno far parte della lista UEFA per la Champions: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Matuidi e Mandzukic potrebbero essere gli esclusi. Attenzione però a quanto riportano dalla Francia: Matuidi ha chiesto di restare a Torino, città dove si trova perfettamente con la sua famiglia, oltre al gran rapporto che conserva con il gruppo bianconero. Se dovesse confermare Blaise, la Juve potrebbe optare per la retrocessione di Emre Can fuori la lista Champions. Uno scenario difficile, ma non da scartare.