Blaise Matuidi ha conquistato Maurizio Sarri. Duttile, polivalente, prezioso in entrambe le fasi di gioco, nello spogliatoio e nei rapporti con i compagni. Mediano insostituibile, alla Juve come con la nazionale francese. Due partite su due nella pausa nazionali, neanche Deschamps può rinunciare alle sue qualità.



Il centrocampista ex PSG va in scadenza di contratto a giugno 2020, ma Fabio Paratici ha già deciso: eserciterà l'opzione che la Juve si era riservata, per un anno ulteriore oltre la naturale scadenza. Tanto è vero che a bilancio c'è già la percentuale che spetterebbe all'agente del giocatore, Mino Raiola, di 800 mila euro.



Non solo: Paratici vuole ascoltare le richieste del classe '87 e del suo agente. Si sta discutendo infatti per un rinnovo su base biennale, alle stesse cifre attuali, o poco più, cioè 4 milioni di euro a stagione, più nel caso alcuni bonus. Contratto quindi prolungato dal 2020 al 2022, per la felicità di tutti. Stretta finale, Matuidi sarà ancora bianconero.