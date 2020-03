Paulosi è aggiunto alla lista dei positivi al coronavirus in casa Juventus, dopo Danielee Blaise. Proprio il francese, il secondo dei casi in ordine di scoperta, ha voluto mandare un messaggio al compagno che si è trovato da ieri nella sua stessa situazione. "Continua a brillare come come La Joya, fratello" ha scritto Matuidi, ricondividendo una foto con Dybala.