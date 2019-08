Blaise Matuidi, destinazione Monaco. Il francese però, sembra trovarsi verso un bivio: da una parte, il gate per il volo per il Principato, dall'altro quello per la Baviera. Sempre di Monaco parliamo, ma con qualche - e più che sottile - differenza. Secondo quanto riportato da Libero, infatti, Matuidi sembra essere entrato negli interessi del Bayern, oltreché dei monegaschi.