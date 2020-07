Quella che sta per finire potrebbe essere l'ultima stagione di Blaise Matuidi con la maglia della Juventus. Il centrocampista bianconero è sempre nel mirino del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions, e tornerebbe volentieri in Francia lì da dove è partita la sua carriera. Nonostante il rinnovo - automatico - quindi, Matuidi potrebbe lasciare la Juventus.