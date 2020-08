Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus, Blaise Matuidi diventa un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Ad annunciarlo è il club americano, e lo stesso centrocampista francese attraverso il suo profilo Instagram: "Qualche settimana fa ho deciso di unirmi all'Inter Miami e raccogliere la sfida del mio amico David Beckham per vincere nuovi trofei lì. Io e la mia famiglia non vediamo l'ora di essere a Miami, una città multiculturale, creativa e unica. Non vedo l'ora di provare a mettere Miami sulla mappa del calcio mondiale".



Nella gallery qui sotto l'annuncio dell'Inter Miami e il video che il francese ha postato su Instagram