Blaise Matuidi parla a Juventus TV dopo la vittoria dei bianconeri sulla Roma: "La squadra ha fatto un gran lavoro, non era semplice contro una squadra difficile con cui giocare. Abbiamo giocato bene per 60-65 minuti, dopo abbiamo rischiato. Dobbiamo lavorare su questo, non è semplice stare bene 90 minuti, anche l'avversario ti obbliga a giocare un pò dietro e dobbiamo stare bene su questo, dobbiamo avere più fiducia in noi quando abbiamo la palla".



MOMENTO IMPORTANTE - "Era una partita importantissima da vincere, l'abbiamo fatto bene ma è ancora troppo presto per dire che vinciamo lo scudetto. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere per arrivare al momento giusto ed essere primi. Ora siamo primi, continuiamo così, se vinciamo tutte le partite vinciamo lo scudetto".



CAMPIONATO - "Il calcio italiano quest'anno è veramente un gran calcio. Squadre difficili da giocare, ci sono squadre che stanno facendo una stagione incredibile, dobbiamo pensare a noi e a fare il nostro lavoro. Fino alla fine? Italiano perfetto? Grazie, sto crescendo (ride ndr)".