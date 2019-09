Blaise Matuidi non si nasconde. Il centrocampista della Juve, a segno nella prima di Champions contro l'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, tornando alla sfida con i Colchoneros. Per lui un gol, ma anche un errore che ha compromesso la vittoria dei bianconeri.



DA PARTENTE A COLONNA, COSA E' CAMBIATO? - "Per me non è cambiato niente: io lavoro tutti i giorni con la squadra e sto bene con i miei compagni e con la società. Per me la cosa più importante è il campo. Io sono stato felice di essere rimasto, del mio addio hanno parlato solo i giornali. Gioco in una grande squadra come la Juve, i dirigenti non mi hanno mai detto che sarei andato via. Mi assicuravano che sarei rimasto, e così è stato". SUL PAREGGIO CON L'ATLETICO MADRID - "Amareggiato? Si, perché abbiamo disputato una bella partita, muovendo bene la palla, facendo movimenti giusti e creando tante occasioni. Abbiamo un piccolo problema sui calci piazzati, ci dobbiamo lavorare perché sono importanti. Serve più cattiveria e una maggiore attenzione alle posizioni da tenere. Rispetto al passato avviamo cambiato molto: miglioreremo".



SUL GOL DEL PAREGGIO DI HERRERA - "Credo di essere responsabile per il pareggio di Herrera? Si, ero vicino e avrei dovuto fare qualcosa di meglio".