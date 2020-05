Blaise Matuidi non vedeva l'ora di tornare ad allenarsi e i sorrisi postati su Instagram la dicono lunga sulla sua voglia di ricominciare. Il francese è tornato ieri alla Continassa insieme a Sami Khedira dopo il periodo d'isolamento per essere rientrato dall'estero. Oggi è stata la volta dei tre brasiliani Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa e di Rabiot e Higuain, rientrati dopo la negatività del doppio tampone al quale si sono sottoposti a distanza di 48 ore come richiesto dalla commissione medico scientifica della Figc.