Dal mercato... al campo. Blaise Matuidi, in attesa di questi ultimi giorni di mercato, si è ripreso la Juventus nel terreno di gioco, disputando la prima gara della stagione da titolare. Sarri si è affidato a lui per battere il Parma e potrebbe fare lo stesso con il Napoli. Scelto probabilmente per la capacità di coprire campo alle spalle di Cristiano Ronaldo, come fatto anche da Allegri in passato, si è rilanciato come uomo importante per la Juventus. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega anche come Matuidi - pur restando nella lista dei cedibili - si sia ripreso un posto tra i possibili centrocampisti bianconeri.