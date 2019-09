Blaise Matuidi ancora titolare, anche a Firenze, per la terza volta consecutiva. Tre su tre per il francese, che anche contro la Fiorentina si candida per avere una maglia tra gli 11 che partiranno dal primo minuto. A spingerlo è Didier Deschamps. Il ct della Francia, infatti, l'ha preservato nel match contro Andorra, lasciandolo in panchina per tutti i novanta minuti. Così, come riporta Tuttosport, oggi si ripresenterà alla Continassa più riposato di molti compagni e, a meno di cambi di programma nel ruolo di mezzala sinistra, ci sarà ancora lui: Matuidi e non Adrien Rabiot, in netta ripresa ma non ancora al top.