di Bettoni e Sereni

Infortuni e sfortuna, che spesso vanno di pari passo: la Juve contro la Spal, sabato pomeriggio, non potrà contare su nessun terzino di ruolo. Infortunati De Sciglio e Danilo, i bianconeri attendono notizie dal fronte Alex Sandro, colpito da un lutto familiare: domani si conosceranno i tempi di rientro del brasiliano, con ogni probabilità dunque assente con la Spal. In difficoltà, Sarri non si è perso d’animo: è un pragmatico, ha riflettuto, lungamente, sulla soluzione migliore da adottare. Durante il lavoro svolto oggi alla Continassa ha valutato varie soluzioni, ipotesi diverse l’un l’altra, funzionali, seppur trattasi sempre di ripieghi. Con Cuadrado, di fatto, sicuro di una maglia sulla corsia destra, il vero dubbio riguardava il sostituto di Alex Sandro sulla sinistra: Demiral, Matuidi o, estrema alternativa, il classe ’98 Beruatto (Juve Under 23).



LA SCELTA - L’allenamento odierno, al quale ha partecipato anche Giuseppe Verduci, terzino classe 2002 della Primavera bianconera, ha chiarito i restanti dubbi. Infatti, secondo quanto raccolto da ilbianconero.com, Maurizio Sarri ha scelto Blaise Matuidi come sostituto di Alex Sandro. A meno di impreviste novità dell'ultima ora sarà il francese ad agire da terzino sinistro contro la Spal, con Cuadrado, come da previsioni, sull’out opposto. Una scelta non casuale: Blaise è duttile, abile in entrambi le fasi di gioco, ed è abituato a giocare sul versante mancino del campo, seppur solitamente in mediana. Inoltre, il classe '87 ha ricoperto questo ruolo in passato, nei primi anni di carriera, al Saint-Etienne. Non semplice, in ogni caso, rinunciare al suo apporto a centrocampo, ma in una situazione come questa, di evidente difficoltà, innanzitutto numerica, Sarri ha ritenuto questa l’ipotesi più funzionale. Matuidi laterale difensivo con la Spal: una soluzione che, qualora desse i frutti auspicati, potrebbe anche essere riproposta in futuro, per far rifiatare Alex Sandro, che resta l’unico terzino sinistro di ruolo nella rosa bianconera.